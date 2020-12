Spór o drogę przez Biebrzański Park Narodowy z pewnym widokiem na kompromis

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozważa alternatywny wariant przebiegu jednego z podlaskich odcinków Via Carpatii. Chodzi o rezygnację z budowy ekspresówki w pobliżu trasy Białystok-Ełk i poprowadzenie jej po śladzie drogi Białystok-Augustów. Realizacja takiego wariantu również oznacza puszczenie arterii przez Biebrzański Park Narodowy, ale inwestycja ma być mniej szkodliwa dla przyrody niż w pierwszym przypadku. Do tej propozycji przychyla się zresztą dyrekcja parku. W przeciwieństwie do organizacji ekologicznych, które nie chcą słyszeć o żadnych drogach biegnących przez biebrzańskie bagna.

Chodzi o jeden z podlaskich odcinków międzynarodowej trasy Via Carpatia, który pełniłby jednocześnie funkcję łącznika z drogą S61, czyli Via Balticą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planowała, aby odcinek ten (jako trasę S16) poprowadzić nową drogą, która łączyłaby Knyszyn z Ełkiem.

Inwestycja zniszczyłaby zabytkowe fortyfikacje

Po śladzie drogi Białystok-Augustów, zamiast w pobliżu trasy na Ełk

Na taką alternatywę wskazuje też natężenie ruchu. GDDKiA (co prawda w oparciu o szacunkowe i niepełne dane z tegorocznego Generalnego Pomiaru Ruchu) podaje, że na trasie DK65 Mońki - Knyszyn średniodobowy ruch wynosi ok. 9 tys. pojazdów, co stanowi wzrost o 41 proc. w stosunku do 2015 roku. Podczas gdy na DK8 (konkretnie na odcinku Suchowola – Augustów) liczba ta wynosi przeszło 14 tys. Tutaj odnotowano wzrost rzędu 44 proc.