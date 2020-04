Uznali, że zamknięty las to idealne miejsce na "biznes" i zaczęli produkcję alkoholu

Wykorzystali to, że obowiązuje zakaz wstępu do lasu i założyli leśną bimbrownię. Produkować mieli tam setki litrów alkoholu. Tanio, bo w paleniskach spalali drewno z drzew, które nielegalnie wycinali w okolicy. Dobrze zapowiadający się interes przerwali policjanci.

Grożą im surowe kary

Ustawa o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych przewiduje sankcje karne. Za wytwarzanie alkoholu bez wymaganego wpisu do rejestrów grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Za kradzież drewna kodeks karny przewiduje z kolei do nawet pięciu lat więzienia.