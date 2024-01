Migranci w Usnarzu Górnym. Jest śledztwo w sprawie działań Straży Granicznej. Po ponad dwóch latach

Domagano się dopuszczenia migrantów do procedur uchodźczych

Do Usnarza Górnego w kolejnych dniach – do czasu wprowadzenia we wrześniu 2021 roku stanu wyjątkowego w przygranicznych miejscowościach – przyjeżdżali dziennikarze, aktywiści i politycy opozycji. Domagano się m.in. dopuszczenia cudzoziemców do procedur uchodźczych w Polsce. Ówczesny rząd podkreślał m.in., że nie może pozwolić na nielegalną migrację i przekonywał, że cudzoziemcy na Białorusi przebywają legalnie.