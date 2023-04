Wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych. Został nagrany

czytaj dalej

Mając pewność, że wyrażam odczucia wiernych z całego świata, kieruję wdzięczną myśl ku pamięci świętego Jana Pawła II, który w tych dniach stał się celem obraźliwych i bezpodstawnych domysłów - powiedział w niedzielę Franciszek. Papież odniósł się tak do wypowiedzianych w telewizji słów brata zaginionej prawie 40 lat temu Emanueli Orlandi, które wiele osób określiło jako oszczerstwa pod adresem Jana Pawła II. W rozmowie z Reutersem Pietro Orlandi przekazał, że "powtarzał to, co powiedzieli inni".