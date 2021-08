W zaawansowanej ciąży, na rowerze i z dwoma promilami. Policjanci z Urszulina zatrzymali 39-latkę

Kobietę, która poruszała się rowerem po ścieżce do tego przeznaczonej, zauważyli policjanci z Urszulina. Jej wygląd - jak mówi Elwira Tadyniewicz z policji we Włodawie - wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy. Będąca w zaawansowanej ciąży 39-latka została zatrzymana do kontroli. - Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała niemal dwa promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze uniemożliwili jej dalszą jazdę, a o sprawie powiadomili pogotowie ratunkowe - przekazuje Tadyniewicz. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>