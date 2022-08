Wyprzedzał na przejściu dla pieszych

czytaj dalej

Żeby obejrzeć "piramidy" wcale nie trzeba lecieć do Egiptu. Sześć takich grobowców można zobaczyć na terenie Nadleśnictwa Koło. Co ciekawe, wiek polskich "piramid" na tym terenie szacuje się na ponad 5500 lat. To oznacza, że są starsze niż te w Egipcie.