Wypadek na spływie kajakowym. Jedna osoba nie żyje

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami we Włocławku nawiązał do osób LGBT+. Jak mówił, ktoś być może "uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że teraz, do tej pory, do godziny - jest w tej chwili koło wpół do szóstej - byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą". - Można mieć takie poglądy, dziwne co prawda. Ja bym to badał, ale... - dodał prezes PiS. Poseł Cezary Tomczyk (PO) ocenił, że to "wypowiedź oparta czysto o stereotypy i nienawiść". Poseł Andrzej Sośnierz (Polskie Sprawy) mówił, że "trudne problemy odmienności innych ludzi nie powinny być przedmiotem tak publicznych debat".