Licznik cofnięty o niemal 400 tysięcy kilometrów. Kierowca twierdził, że sam się wyzerował 

Podczas kontroli drogowej policjanci zwrócili uwagę na licznik drogomierza w zatrzymanym aucie. Urządzenie wskazywało zdecydowanie za niską liczbę przejechanych kilometrów. Policjanci z Radzynia Podlaskiego (Lubelskie) porównali zapisy w systemie i to, co widzieli na liczniku. Okazało się, że ten jest cofnięty o niemal 400 tysięcy kilometrów. Kierowca miał przekonywać mundurowych, że licznik sam wrócił do zera.