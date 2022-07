15-latek zabrał ojcu auto i wybrał się z kolegą na przejażdżkę. Później uciekał przed policją

Policjanci dali mu sygnały dźwiękowe i świetlne do zatrzymania się. Kierowca zaczął uciekać. Jak wynika z pomiaru wideorejestratorem, przez Trzciniec - w terenie zabudowanym - jechał z prędkością 121 kilometrów na godzinę.

Zawisł autem na pniu, zgubił tłumik

Policja powiadomi o sprawie sąd rodzinny

- Młody człowiek będzie miał teraz olbrzymie kłopoty. W związku z niezatrzymaniem się do kontroli drogowej oraz licznymi wykroczeniami, których się dopuścił, funkcjonariusze powiadomią o tym sąd rodzinny i nieletnich. Tam zapadnie decyzja, co do konsekwencji prawnych dla nastolatka i jego rodziców - zaznacza Żur.