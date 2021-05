Byli uciekinierami z getta, zabili ich niemieccy żandarmi. W miejscu mordu stanęła teraz macewa

"W głębi Puszczy Knyszyńskiej szukali ocalenia"

- Powiadomiony o tym odkryciu niemiecki nadleśniczy Dreblow wysłał na poszukiwania oddział żandarmerii, który na co dzień ochraniał jego siedzibę w Kopnej Górze. Niemcy urządzili zasadzkę. Schwytanym Żydom kazano się rozebrać i położyć wzdłuż drogi, twarzami do ziemi. Zamordowano ich strzałami w tył głowy, zwłoki zakopano w miejscu egzekucji – opowiada leśnik.

"Na kamiennej macewie wyryte będą informacje o pochowanych tu Żydach"

W miejscu mordu ustawiono już drewnianą macewę. - Jeszcze w tym roku planujemy trwałe upamiętnienie kamienną macewą, na której wyryte będą informacje o pochowanych tu Żydach. To będzie jedno z sześciu upamiętnień na terenie całego kraju, na które dostaliśmy dofinansowanie z amerykańskiej Komisji ds. Ochrony Dziedzictwa Ameryki za Granicą - U.S Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad - tłumaczy Iwona Lewandowska.