Jeden stanął na pasie awaryjnym, drugi w niego wjechał. Ciężarówka w płomieniach
Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 21.20. Na trasie ekspresowej S61 w pobliżu miejscowości Truszki zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich stanęła w płomieniach.
Na profilu facebookowym Komendy Miejskiej PSP w Łomży czytamy, że na miejsce wysłano dziewięć jednostek straży pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Zatrzymał się na pasie awaryjnym
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 44-letni obywatel Tunezji musiał stanąć ciężarówką na pasie awaryjnym, bo miał problem z pojazdem - mówi podkomisarz Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
W ciężarówkę Tunezyjczyka uderzył jadący za nim 40-letni Polak.
Dostał mandat
- Ciężarówka Polaka stanęła w płomieniach. 40-latek ukarany został mandatem – informuje policjantka.
Poprzedniego dnia w bardzo podobnym wypadku na A2 w pobliżu Łodzi jedna osoba zginęła.
