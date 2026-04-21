Jeden stanął na pasie awaryjnym, drugi w niego wjechał. Ciężarówka w płomieniach

Spłonęła ciężarówka
Truszki. Zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna stanęła w płomieniach
Źródło: KP PSP Łomża
Na trasie ekspresowej S61 w pobliżu miejscowości Truszki (Podlaskie) zderzyły się dwie ciężarówki. 44-letni kierowca stanął na pasie awaryjnym, bo miał problem z pojazdem. Wjechał w niego drugi kierowca. Doszło do zapłonu. Jedna ciężarówka się spaliła.

Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 21.20. Na trasie ekspresowej S61 w pobliżu miejscowości Truszki zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich stanęła w płomieniach.

Na profilu facebookowym Komendy Miejskiej PSP w Łomży czytamy, że na miejsce wysłano dziewięć jednostek straży pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Spłonęła ciężarówka
Źródło: KM PSP Łomża

Zatrzymał się na pasie awaryjnym

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 44-letni obywatel Tunezji musiał stanąć ciężarówką na pasie awaryjnym, bo miał problem z pojazdem - mówi podkomisarz Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

W ciężarówkę Tunezyjczyka uderzył jadący za nim 40-letni Polak.

Jedna z ciężarówek stała na pasie awaryjnym
Źródło: KM PSP Łomża

Dostał mandat

- Ciężarówka Polaka stanęła w płomieniach. 40-latek ukarany został mandatem – informuje policjantka.

Poprzedniego dnia w bardzo podobnym wypadku na A2 w pobliżu Łodzi jedna osoba zginęła.

Na miejsce wysłano dziewięć jednostek straży pożarnej
Źródło: KM PSP Łomża
pc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Łomża

Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
