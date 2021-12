Przewoził dziewięciu imigrantów, trzech w bagażniku. Został zatrzymany po pościgu

Policja zatrzymała ukraińskiego kierowcę, który w swoim samochodzie przewoził dziewięciu obywateli Iraku. Wpadł po pościgu we wsi Treszczotki (Podlaskie).

W środę (8 grudnia) przed południem policja chciała zatrzymać do kontroli kierowcę mazdy. Ten jednak zaczął uciekać. Zatrzymał się dopiero po kilkunastu kilometrach, kiedy w Treszczotkach niedaleko Bielska Podlaskiego policjanci zajechali mu drogę.

- Okazało się, że to 35-letni Ukrainiec. Mężczyzna przewoził Irakijczyków, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią. Trzech z nich znaleziono w bagażniku auta – mówi podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Kierowca odpowie między innymi za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej KPP Bielsk Podlaski

Imigranci dostali wodę i ciepły posiłek

- Kierowca trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Odpowie również za przewożenie zbyt dużej liczby osób - podkreśla podinsp. Krupa.

Imigranci zostali przewiezieni do budynku komendy, gdzie mundurowi zapewnili im wodę do picia oraz ciepły posiłek. Do dwóch mężczyzn wezwano medyków. Pozostałych przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej.