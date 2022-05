Uciekał przed policją, uderzył w radiowóz. Cztery osoby w szpitalu, w tym dwaj funkcjonariusze

czytaj dalej

Jedną pacjentkę miał zgwałcić, dwie - doprowadzić do "poddania się innej czynności seksualnej". O to oskarżony jest 52-letni stomatolog Grzegorz T., którzy przyjmował w gabinecie w Lublinie. Mężczyzna w trakcie śledztwa nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Rozpoczęty w piątek proces toczy się za zamkniętymi drzwiami.