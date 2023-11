Żołnierz postrzelił migranta, miał się potknąć z bronią. Syryjczyk jest w szpitalu

Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności postrzelenia migranta przez polskiego żołnierza przy granicy z Białorusią w województwie podlaskim. Ranny trafił do szpitala. Ustalenia żandarmerii wskazują, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, a strzał padł, gdy żołnierz potknął podczas oddawania strzału alarmowego. Grupa Granica informuje, że Syryjczyk ma 22 lata i chce ubiegać się o ochronę międzynarodową.

- Na razie czynności w tej sprawie wykonuje Żandarmeria Wojskowa, w trybie art. 308 Kodeksu postępowania karnego - poinformował w niedzielę, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, zastępca do spraw wojskowych prokuratora rejonowego Białystok-Północ płk Radosław Wiszenko. To przepisy pozwalające przeprowadzić czynności niezbędne (np. zabezpieczyć ślady i inne dowody) jeszcze przed formalnym wszczęciem śledztwa lub dochodzenia.

Prokurator: doszło do tego wskutek potknięcia się przez żołnierza

Najpierw informowali, że doszło do rykoszetu, teraz - że rykoszetu nie było

Rzecznik żandarmerii: żołnierz oddał strzał alarmowy

– Żołnierze mogą oczywiście kontaktować się drogą radiową, ale w praktyce szybciej wzywa się wsparcie oddając strzały w powietrze tak jak w tym przypadku. Z całą pewnością nie były to natomiast strzały ostrzegawcze, które - chociaż również oddawane są w powietrze - to służą ostrzeżeniu kogoś, kto atakuje żołnierzy. W tym przypadku migranci uciekali, a nie atakowali – wyjaśnia kpt. Sawa.

Sprawdzają ile padło strzałów

Odnosząc się do niektórych komentarzy internautów, którzy zastawiają się jak to się stało, że żołnierz miał odbezpieczoną broń, mówi że oczywistym jest, że miał, bo oddawał akurat strzał alarmowy.

Żołnierzowi grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia

- Ze wstępnych informacji wynika, że mogło dojść do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie paragrafem 2 artykułu 354 Kodeksu karnego żołnierzowi grozi więc od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Gdyby obrażenia nie były ciężkie groziłaby mu kara aresztu wojskowego albo trzech lat więzienia – zaznacza.

Dowództwa Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych: migrantów było pięciu

Grupa Granica: Syryjczych chce ubiegać się o ochronę międzynarodową

Grupa Granica, która od początku kryzysu migracyjnego zajmuje się pomocą humanitarną na granicy z Białorusią, podała w poniedziałek w mediach społecznościowych - powołując się na informacje uzyskane od poszkodowanego - że to 22-letni Syryjczyk. Przywołując jego relację aktywiści podali, że był on w grupie innych osób z Syrii , która przekroczyła granicę i idąc, ok. 7-9 km od granicy usłyszał krzyk, a zaraz potem padł strzał.

"Mężczyzna podkreśla, że usłyszał jeden, pojedynczy i niezrozumiały dla niego krzyk, dobiegający do niego z tyłu, po którym od razu padł strzał powalający go na ziemię. Mężczyzna został trafiony w plecy. Usłyszał jeszcze trzy strzały. Grupa, z którą szedł, natychmiast się rozbiegła" - podali aktywiści.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.