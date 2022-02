W Puszczy Białowieskiej znaleziono ciało. Policja: przy zwłokach dokumenty 26-letniego Jemeńczyka

czytaj dalej

Władze USA są w posiadaniu "wiarygodnych informacji", że Rosja przygotowała listę osób, które po ewentualnej inwazji na Ukrainę miałyby zostać zabite lub wysłane do kolonii karnych - podał "New York Times". Według nowojorskiego dziennika rząd Stanów Zjednoczonych wysłał w tej sprawie list do wysokiej komisarz ONZ do spraw praw człowieka, a fakt ten potwierdziło trzech amerykańskich urzędników.