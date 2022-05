Poznali się na portalu randkowym. Policja: twierdził, że jest bezrobotnym fizjoterapeutą, wyłudził ponad 18 tysięcy złotych

Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zatrzymali mężczyznę podejrzanego o to, że pod pretekstem pożyczki wyłudzał pieniądze od poznanej w internecie 35-latki. Gdy ta zrozumiała, że prawdopodobnie ma do czynienia z oszustem, zgłosiła się na policję. Kiedy 32-latek został zatrzymany, okazało się, że wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciach, jakie wysłał swej internetowej znajomej.

32-latek przyznał się do winy Lubelska Policja

Budował zaufanie . Opowiedział o problemach finansowych

Dodaje, że amant powoli zdobywał zaufanie kobiety. Udało mu się to do tego stopnia, że kiedy opowiedział jej o swoich problemach finansowych, 35-latka zgodziła się mu pomóc.

Usłyszał zarzut oszustwa

Analiza materiału dowodowego doprowadziła śledczych do 32-letniego mieszkańca Zamościa, który – jak się okazało – wyglądał zupełnie inaczej niż mężczyzna, którego zdjęcia dostawała 35-latka.

32-latek został zatrzymamy w swoim miejscu zamieszkania. Usłyszał zarzut oszustwa, przyznał się do winy. Za to przestępstwo grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.