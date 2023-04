Kierowca skończył kurs i poszedł do toalety. W środku znalazł ciało

czytaj dalej

Zdaniem prokuratury dwie lekarki z Lublina naraziły pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bo niewłaściwie oceniły jej stan i nie przyjęły jej do szpitala. Kobieta zgłosiła się do medyków z utrzymującą się gorączką oraz opryszczką wokół ust. Po wykonaniu badań została odesłana do domu. Później okazało się, że miała opryszczkowe zapalenie mózgu. Po kilku dniach zmarła.