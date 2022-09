Zranił nożem policjantów, został postrzelony. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

czytaj dalej

W "Czarno na białym" pokażemy w poniedziałek, na czym polega kłamstwo smoleńskie. To hasło chętnie przywoływane przez polityków obozu rządzącego, a przede wszystkim przez Antoniego Macierewicza - twórcę i przewodniczącego podkomisji do zbadania katastrofy smoleńskiej - jest prawdziwe, choć nie tak, jak jest przedstawiane. Piotr Świerczek dotarł do nagrań i zdjęć, które podkomisja ukryła. Pokażemy dokumenty, które w całości nigdy nie zostały opublikowane i rozmowy z ludźmi, którzy kiedyś pracowali dla Macierewicza, ale nie zgadzają się z jego tezą, że w Smoleńsku doszło do zamachu.