Białoruski autokar zjechał do rowu. W środku było 49 osób, 11 trafiło do szpitala, w tym dwójka dzieci

Wypaczenie polega na tym, że to, co zapowiada rząd albo partia władzy, nie jest ujęte w budżecie. W zeszłym roku nie było nowelizacji budżetowej. Deficyt był na poziomie dwunastu miliardów, a wydatki, w sumie łącznie z tymi funduszami wypchniętymi poza budżet, wynosiły sto miliardów - zauważył w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 profesor Paweł Wojciechowski, szef rady programowej Instytutu Finansów Publicznych i były minister finansów. - Problem polega na tym, że jeśli wypycha się poza budżet fundusze pozabudżetowe, to dużo drożej to kosztuje - dodał.