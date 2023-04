Wsiadł za nią do samochodu i próbował ukraść torebkę. Wpadł po kilku miesiącach

Zaatakował pracownicę kantoru w jej aucie i próbował ukraść torebkę z gotówką. Po kilku miesiącach policjanci zatrzymali podejrzanego o napad na kobietę, do którego doszło w Terespolu (woj. lubelskie). 38-latek usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił do aresztu. Grozi mu 12 lat więzienia.

Jak przekazała komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, do zdarzenia doszło w połowie października 2022 roku roku na terenie Terespola. Pracownica kantoru została zaatakowana, gdy po pracy wracała do domu. - Wsiadł do jej samochodu, usiłując doprowadzić ją do stanu bezbronności i ukraść torebkę, a w niej sporą ilość gotówki. Kiedy z uwagi na reakcję pokrzywdzonej nie udało mu się, zbiegł z miejsca zdarzenia - poinformowała Salczyńska-Pyrchla.