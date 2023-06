Substancja ropopochodna w kanale burzowym. Policja: zamiast utylizować odpady postanowili pozbyć się ich w inny sposób

Wypuścili nieczystości do studzienki burzowej, stamtąd wypłynęły one do rowu melioracyjnego, gdzie zostały zauważone przez mieszkańców. Takie są ustalenia śledczych co do powodu, dla którego w kanale burzowym w Terespolu (województwo lubelskie) znalazła się substancja ropopochodna. Zatrzymanych zostało dwóch podejrzanych.