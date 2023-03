Myśliwy zabił psa Bąbla, twierdził, że pomylił go z lisem. Jest wyrok sądu

Okazało się, że zwierzak został postrzelony. Strzelec zszedł z pobliskiej ambony myśliwskiej i zniknął w lesie. Potem wsiadł do samochodu i odjechał, choć wołano, by pomógł. Pies został zaś zawieziony do weterynarza w Tomaszowie Lubelskim. Rana była jednak na tyle poważna, że czworonoga się nie udało uratować i został uśpiony.

- To jest tak drastyczna sytuacja, że nie wiemy, jak zakomunikować to naszym dzieciom. Cała rodzina teraz płacze - mówiła w grudniu 2021 roku Piwko.

Odwołali się od wyroku nakazowego. Teraz sąd skazał go na więzienie w zawieszeniu

Wyrok nie jest prawomocny. Są wnioski o uzasadnienie wyroku

Jak relacjonował lokalny portal lublin112, sąd podkreślał na rozprawie, że co do winy myśliwego nie ma żadnych wątpliwości, zwłaszcza, że strzał oddany był z niewielkiej odległości.

"Do tego w pobliżu zwierzęcia przebywał człowiek. Dla myśliwego z długoletnim stażem, jakim jest Wiesław Ś. wszystko to powinno być to jednoznaczne, że nie ma do czynienia z lisem" - opisał stanowisko sądu portal.