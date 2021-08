Próbowali zniszczyć zaporę na polsko-białoruskiej granicy. Usłyszeli zarzuty

Zarzuty zniszczenia mienia usłyszały osoby, które próbowały w niedzielę zerwać zasieki z drutu kolczastego ustawione na polsko-białoruskiej granicy. To 12 Polaków i jeden obywatel Holandii.

W niedzielę po południu w gminie Kuźnica (województwo podlaskie) funkcjonariusze Straży Granicznej wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego zatrzymali grupę, które próbowały zniszczyć zaporę techniczną na granicy z Białorusią. To w sumie 13 osób - 12 Polaków i jeden obywatel Holandii.

- Zmierzamy do oceny faktycznego stanu tych uszkodzeń, ale tu na szczęście zareagowaliśmy dość szybko. Myślę, że nie są to uszkodzenia, których nie dałoby się naprawić w ciągu najbliższych dni - mówiła.

Policja przedstawiła zarzuty

Zatrzymani zostali przewiezieni do aresztów. W poniedziałek funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, przedstawili zatrzymanym zarzuty z artykułu 288 Kodeksu karnego, dotyczącego zniszczenia mienia ruchomego.

Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Natomiast "w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".