Zderzenie czterech aut, nie żyją dwie osoby

czytaj dalej

Nie we wszystkich formułach jesteśmy obecni, lepiej by było, gdyby Polska była zaproszona - tak o spotkaniu przywódców czterech krajów w Berlinie w sprawie między innymi Ukrainy mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jednocześnie stwierdził, że to "było spotkanie zorganizowane na chybcika" i "nie zapadły tam żadne decyzje".