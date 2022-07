Nie żyje rodzina z niespełna rocznym dzieckiem. Po wypadku zarzuty dla 35-latka

W niedzielę, 10 lipca, niedaleko miejscowości Szuszalewo (Podlaskie) doszło do wypadku, w którym zginęli: 33-letni mężczyzna, 28-letnia kobieta i niespełna roczne dziecko. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 35-letni kierowca jednego z aut, które brało udział w zdarzeniu. Przyznał się do winy. Prokuratura wnioskuje o areszt dla mężczyzny.

Do wypadku doszło w niedzielę po południu w okolicach miejscowości Szuszalewo na drodze Dąbrowa Białostocka - Lipsk.

Jak przekazywał podinpektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca audi - podczas manewru wyprzedzania busa marki fiat ducato - zmusił jadącego z naprzeciwka kierowcę volkswagena do zjechania na lewy pas, gdzie doszło do zdarzenia z busem. W wypadku zginęły trzy osoby, które jechały volkswagenem: 33-letni mężczyzna, 28-letnia kobieta i niespełna roczne dziecko (wcześniej straż pożarna informowało, że dziecko miało około dwóch lat). Trzy inne osoby przetransportowano do szpitala.