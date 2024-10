czytaj dalej

Rozwiązali umowy z dziennikarzami OFF Radia Kraków, a w ich miejsce "zatrudnili" sztuczną inteligencję. Likwidator lokalnej rozgłośni Marcin Pulit twierdzi, że nowy profil stacji niemal w całości tworzonej od wtorku przez AI to "eksperyment", a dotychczasowe wyniki słuchalności były "bliskie zeru". - To po prostu nieetyczne. Nie taka jest misja mediów publicznych - uważa były dziennikarz OFF Radia Kraków Mateusz Demski.