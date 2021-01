Mróz zatrzymał powrót dzieci do szkoły

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej w Sztabinie (województwo podlaskie) zostaną dziś i jutro w domach. Dyrekcja placówki, w porozumieniu z wójtem, odwołała zajęcia. Wszystko przez siarczyste mrozy. Dyrektor obawia się, że dzieci i tak nie dojechałyby do szkoły. Na Podlasiu temperatura przy gruncie spadła w nocy do -33 stopni Celsjusza.

Chodzi o 66 dzieci

Zmrożone Podlasie

Minus 26,5 st. C w Jabłonowie-Wypychach, a przy gruncie nawet -33 st. C w Białymstoku, to najniższe temperatury, jakie odnotowano w nocy z niedzieli na poniedziałek w Podlaskiem - poinformowała Magdalena Pękala z Biura Prognoz IMGW w Białymstoku.

W ciągu dnia, według prognoz synoptyków, temperatura w regionie ma się utrzymywać od minus 13 do minus 16 st. C. W nocy ma spaść nawet do minus 20 st. C.