Ukradł sąsiadowi osiem kur i jajka. Zdradziło go pierze i ślady klapek

To jest rzeczywiście wielki dramat rodziny, tyle tylko, że zaciekłe dochodzenie sprawiedliwości w sytuacji, kiedy syn ofiary pełni jednocześnie funkcję ministra i prokuratora generalnego, to jest główny problem - oceniła w "Jeden na jeden" profesor Ewa Łętowska, odnosząc się do działań państwa w sprawie śmierci ojca ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której gorliwość, staranność, ostentacyjna gotowość zajęcia się sprawą jest nadmiarowa - dodała.