Ktoś rozpryskał farbę na domu strażnika leśnego. Lasy Państwowe: nagroda za informacje o sprawcach

- Wszystko wskazuje na to, że było to przemyślane działanie podjęte z premedytacją, ponieważ do tego celu musiał być użyty specjalistyczny sprzęt do rozpylania farby pod dużym ciśnieniem. Farbę rozpryskano i poplamiono nią dom ustawiając urządzenie na drodze, czyli około 20 metrów od posesji - mówi Jarosław Krawczyk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.