Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Wolontariuszka Grupy Granica: kryzys humanitarny cały czas trwa

Wolontariuszka Grupy Granica: interwencje są trudne, warunki są coraz bardziej dramatyczne

Aktywistka: te osoby symbolicznie wpisują się w obraz zbłąkanych wędrowców

Aleksandra Łoboda opisywała, że osoby, które próbują dostać się do Polski, to bardzo często obywatele Syrii, Jemenu, Iraku, Sudanu czy Afganistanu. - Są to kraje objęte kryzysami, konfliktami zbrojnymi, klęskami, naruszeniami praw człowieka. Tylko w ostatnim tygodniu talibowie zakazali kobietom uczęszczania na uniwersytety (...). Te osoby mają absolutnie prawo do szukania bezpiecznego życia gdzieś indziej - oceniła aktywistka. Łoboda nawiązała tym samym do świąt Bożego Narodzenia, porównując imigrantów do znanej w polskiej tradycji wigilijnej postaci zbłąkanego wędrowca. - Te osoby symbolicznie wpisują się w ten obraz zbłąkanych wędrowców, którzy potrzebują swojego miejsca - przyznała.