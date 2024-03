Zabrakło "jednoznacznych dowodów"

Sam oskarżony nie przyznał się do zarzutów. Jego obrońcy wnioskowali o uniewinnienie twierdząc, że nie ma dowodów, iż to ich klient był autorem wpisów. Prokuratura chciała uznania winy i kary 5 tys. zł grzywny. W grudniu sąd w Zambrowie 35-latka nieprawomocnie uniewinnił. Uznał, że nie ma jednoznacznych dowodów, iż konto należało do niego i to on był autorem wpisów. Sąd zwrócił uwagę m.in. na to, że nie udało się przeprowadzić oględzin tego konta i uzyskać danych od podmiotu – właściciela Instagrama co do powiązań oskarżonego z kontem, na którym opublikowane zostały wpisy.