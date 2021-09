Przyjechała odebrać auto, bo kolegę zatrzymała policja za jazdę na podwójnym gazie. Też była pijana

Przyjechała pomóc znajomym

Odpowiedzialności nie uniknie też pasażer mercedesa. Okazało się bowiem, że był to właściciel auta, który odpowie za dopuszczenie do kierowania pojazdem osoby będącej pod działaniem alkoholu.

Oba samochody udało się w końcu przekazać komuś trzeźwemu

- Zatrzymanym grozi co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna i nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. To nie wszystkie konsekwencje. Będą jeszcze musieli zapłacić co najmniej po pięć tysięcy złotych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – zaznacza policjant.