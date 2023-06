Zeszła z chodnika, aby przepuścić jadącego na hulajnodze, wpadła pod śmieciarkę

czytaj dalej

Linie lotnicze Piedmont Airlines zostały ukarane grzywną w wysokości 15 tysięcy dolarów po tragicznym wypadku, do którego doszło 31 grudnia 2022 roku - informuje związek zawodowy Communication Workers of America (CWA). Courtney Edwards, pracownica obsługi płytowej lotniska Montgomery Regional Airport, została wówczas "wessana" przez silnik samolotu, do którego podeszła po wylądowaniu maszyny.