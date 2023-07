Zderzyły się dwie osobówki, żaden z kierowców nie powinien wsiadać za kierownicę

czytaj dalej

Dlaczego przyjął rolę Kena w filmie "Barbie"? W wywiadzie dla GQ Ryan Gosling przyznał, że zainspirowały go córki, które bawią się Barbie i Kenem. "Pewnego dnia widziałem go twarzą w dół, w błocie, obok rozgniecionej cytryny" - powiedział aktor. I właśnie wtedy pomyślał: "Historia tego faceta musi zostać opowiedziana". 42-letni Gosling zrobił to rewelacyjnie. W jakich innych filmach zagrał równie brawurowo?