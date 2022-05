Ulicami Świdnika biegał osiodłany koń bez jeźdźca. Zwierzę uciekało przez kilka kilometrów, interweniowała policja

czytaj dalej

Bardzo dziękujemy za gościnę, za serdeczność, ale pora do domu - mówią Ukraińcy, którzy podjęli decyzję o powrocie z Polski do ojczyzny, mimo trwającej tam wojny i rosyjskich ataków. Tłumaczą, że tam są potrzebni - w rodzinie, w miejscu pracy, przy odbudowie. Są tacy, którzy jadą pochować swoich bliskich. I tacy, którzy wiedzą, że choć wyjechali z normalnych miast, wracają w gruzy. - My jesteśmy tam potrzebni, bo z nami Ukraina jest silna, nie bez nas - podkreślają.