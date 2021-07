Na rondo wrócił słynny helikopter, od przeszło czterdziestu lat jest wizytówką miasta

W poniedziałek, 26 lipca, na rondzie Świdnickiego Lipca 80 w Świdniku (województwo lubelskie) ustawiony został helikopter. To słynny eksponat z 1979 roku, który wrócił po kilkumiesięcznej renowacji. Maszyna została między innymi odmalowana przy zachowaniu oryginalnych barw. We wnętrzu kabiny dodano nawet imitację przyrządów.

W lutym 2021 roku maszyna została zdjęta z cokołu i oddana do renowacji. To z kolei związane było z obchodzonym w tym roku 70-leciem zakładów. Czyli, należącej dziś do włoskiego przedsiębiorstwa Leonardo Helicopters, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL - Świdnik SA (przed laty zakłady nosiły nazwę WSK Świdnik – przyp. red.). To tam właśnie śmigłowiec przeszedł renowację.