Chłopiec jechał na rowerze poboczem ruchliwej drogi, za nim biegła dziewczynka. Dzieci wybrały się po "zupkę chińską"

- Oświadczyły, że wybierają się do galerii handlowej do Lublina, gdzie chcą kupić sobie zupkę chińską. Dzieci zostały przekazane pod opiekę rodzicom – podała Domaradzka.

Czterolatek poprosił o pomoc

Do podobnej sytuacji doszło też w piątek. - Kobieta zadzwoniła na numer alarmowy twierdząc, że została zaczepiona przez małego chłopca, który poprosił, by odprowadzić go do domu - poinformowała policjantka.