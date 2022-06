Bus zderzył się z autem osobowym. Nie żyje jeden z kierowców

czytaj dalej

Ta sytuacja jak w soczewce pokazuje, w jaki sposób z arogancją należy walczyć - tak posłanka PiS Anna Zalewska skomentowała w "Kawie na ławę" dymisję byłego już ministra Michała Cieślaka, który doniósł na naczelniczkę poczty w Pacanowie. - Pani uważa, że jeżeli ktoś jest arogancki to powinien ponieść konsekwencje? I powinien podać się do dymisji? To dlaczego pan Kaczyński nie podał się do dymisji? Dlaczego, jeżeli są takie same standardy, pan Czarnek nie podał się do dymisji? - dopytywał lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, "prokuratura musi wyjaśnić cały ciąg logiczny, jak to się wydarzyło, a potem musi się wziąć i weźmie się za Kaczyńskiego i Czarnka".