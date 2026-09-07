Białystok Zderzenie ciężarówki z pociągiem towarowym. Lokomotywa wypadła z torów

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek około godziny 9.40, na linii kolejowej Suwałki-Trakiszki, na obrzeżach Suwałk, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pociągiem towarowym relacji Białystok-Mockava. W wyniku wypadku poszkodowany został kierowca ciężarówki. Lokomotywa pociągu wykoleiła się i całkowicie zablokowała ruch na trasie.

Jak informują służby kolejowe, do ustawienia lokomotywy z powrotem na torach będzie wykorzystany specjalistyczny samochód ratowniczy, tzw. uniroller. Akcja może potrwać do godzin popołudniowych.

Ruch pociągów na tym odcinku został wstrzymany. Przewoźnik uruchomił zastępczą komunikację autobusową dla pasażerów. Dziś według rozkładu zaplanowano dwa pociągi na Litwę i dwa z Litwy - pasażerowie skorzystają z autobusów.

Aktualne informacje o utrudnieniach i organizacji ruchu dostępne są na stronie portalpasazera.pl.