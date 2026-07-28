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Białystok

Z ogromną prędkością wjechał w pieszego i uciekł. Wiedzą, kto siedział za kierownicą, jest list gończy

Tomasz Mikulicz
Michał Malinowski
Zespół autorów
Tomasz MikuliczOprac. Michał Malinowski
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Wypadek na pasach w Suwałkach
Śmiertelne potrącenie na pasach w Suwałkach
Źródło wideo: Stop Cham
Źródło zdj. gł.: Stop Cham
Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Suwałkach. 31-letni mężczyzna został potrącony przez samochód osobowy. Kierowca uciekł, ale został już zidentyfikowany. Jest poszukiwany listem gończym.

Tragedia rozegrała się pomiędzy godz. 1 a 2 w nocy z soboty na niedzielę w rejonie skrzyżowania ulicy Kościuszki z Chłodną w Suwałkach. Czarny Mercedes potrącił 31-letniego mężczyznę, który przechodził przez przejście dla pieszych.

Mężczyzna zginął na miejscu

Na nagraniu, które opublikował portal Stop Cham widać, jak kierujący z ogromną prędkością wjeżdża na czerwonym świetle na przejście dla pieszych i uderza w przechodzącego mężczyznę. Kierowca uciekł z miejsca wypadku.

"Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych mężczyznę, a następnie uciekł. Niestety, życia pieszego nie udało się uratować" - podała Komenda Miejska Policji w Suwałkach.

Wypadek na pasach w Suwałkach
Wypadek na pasach w Suwałkach
Źródło zdjęcia: Stop Cham

Prokurator uruchomił poszukiwania podejrzanego listem gończym

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach we wtorek wydała postanowienie o przedstawieniu ustalonemu 30-letniemu mężczyźnie zarzutu spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.

"Zarzutu nie można było jednak ogłosić podejrzanemu, gdyż się ukrywa. W związku z tym we wtorek prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Suwałkach o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd w środę (29 lipca) wydał decyzję o aresztowaniu. Po jej uzyskaniu prokurator uruchomił poszukiwania podejrzanego listem gończym" - przekazał w komunikacie prokurator Wojciech Piktel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

Potrącenie na pasach w Suwałkach
Potrącenie na pasach w Suwałkach
Źródło zdjęcia: Stop Cham

Grozi za to nawet do 20 lat więzienia

Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt pod numerami telefonu 112, 47 714 24 03 lub bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Suwałkach.

"Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności, ale w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia kara znacząco wzrasta i może być orzeczona w wymiarze od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności" - informuje prokuratura.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
SuwałkiPolicjaWypadek
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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