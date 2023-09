Jechali za szybko kradzionym autem o wartości 400 tysięcy

Na ekspresowej S61, na jezdni w kierunku Litwy , policjanci z suwalskiej drogówki zatrzymali do kontroli audi Q8 na niemieckich numerach rejestracyjnych. "Policyjny radar wskazał prędkość 170 kilometrów na godzinę. Kierowca audi bardzo szybko przyznał, że jechał za szybko i opłacił mandat bez najdrobniejszego sprzeciwu" - przekazała w komunikacie policja z Suwałk.

Policjanci ustalili też, że samochód został zarejestrowany, jako utracony na terenie Niemiec . "35-latek, który jechał na Litwę nie potrafił wytłumaczyć. Twierdził, że wypożyczył ten samochód w Warszawie i miał go zostawić w Wilnie" - podała policja.

Kierowca i pasażer trafili do aresztu. Usłyszeli zarzut paserstwa

Kierowca i jego o dwa lata młodszy pasażer zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Obaj są obywatelami Białorusi. Jak poinformowała policja, usłyszeli zarzuty paserstwa. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.