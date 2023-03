Ratownik i kierownik aquaparku staną przed sądem. Jest akt oskarżenia po utonięciu 65-latka w Suwałkach

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko ratownikowi i byłemu kierownikowi aquaparku w Suwałkach (woj. podlaskie), gdzie w ubiegłym roku utonął 65-latek. Śledczy zarzucają mężczyznom niedopełnienie obowiązków i - w przypadku ratownika - nieumyślne spowodowanie śmierci. Jak twierdzi prokuratura, mężczyzna, który w dniu tragedii miał czuwać nad bezpieczeństwem gości, zajmował się telefonem i nie zauważył tonącego człowieka.

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach oskarża ratownika i byłego kierownika aquaparku o nieumyślne spowodowanie śmierci i niedopełnienie obowiązków. 9 kwietnia 2022 roku w basenie utonął 65-latek . Akt oskarżenia został już skierowany do sądu - podała w czwartek prokuratura.

Do tragedii doszło, gdy 65-latek był jedynym obecnym na basenie klientem. Nad jego bezpieczeństwem miał czuwać ratownik, ten jednak - jak poinformowali śledczy - nie zwracał uwagi na to, co dzieje się w obiekcie. Początkowo przypuszczano, że bezpośrednią przyczyną śmierci 65-latka był zawał. Wszystko zmieniła opinia biegłego.