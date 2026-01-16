Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Przekazał 82 opony, miał zapłacić dwa miliony kary. Decyzja sądu

Prowadzi zakład od prawie 40 lat
Wulkanizator miał zapłacić około 2 mln zł kary. Sprawę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny
Źródło: Fakty po Południu, TVN24
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną w sprawie wulkanizatora z Suwałk (Podlaskie). Mężczyzna w 2018 roku przekazał lokalnej fundacji zużyte opony, które miały posłużyć do stworzenia proekologicznego ogrodu. Urzędnicy uznali to za pozbycie się odpadów. Decyzja sądu oznacza, że przedsiębiorca nie zapłaci kary w wysokości około dwóch milionów złotych.

- Cieszymy się i my, i załoga. Nasi klienci gratulują - powiedział przed kamerą TVN24 Sławomir Jakubowski, który od prawie 40 lat prowadzi w Suwałkach zakład wulkanizacyjny.  

Zakończył właśnie kilkuletnią walkę o to, aby nie płacić za gest dobrej woli sprzed ośmiu lat.

Sławomir Jakubowski wygrał batalię sądową
Sławomir Jakubowski wygrał batalię sądową
Źródło: TVN24

Opony miały posłużyć do budowy proekologicznego ogrodu

Był styczeń 2018 roku, kiedy zgłosił się do niego prezes Fundacji Dziedzictwo Suwalszczyzny ze Starego Folwarku koło Wigier, który poprosił o przekazanie niepotrzebnych opon. Miały posłużyć do budowy w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego proekologicznego, permakulturowego ogrodu (takiego, w którym ingerencja człowieka ograniczona jest do minimum). A konkretnie do wzmocnienia zniszczonych przez bobry nabrzeży stawu.

Sławomir Jakubowski zgodził się i po podpisaniu umowy darowizny przekazał za darmo 82 opony. Fundacja nie miała jednak pozwolenia na posiadanie i odzysk odpadów. Po dwóch latach od podarowania opon urzędnicy kazali zabrać je z powrotem. Pan Sławomir to zrobił i oddał opony do utylizacji. Zapłacił też 300 złotych mandatu za przekazanie opon firmie, która nie posiada wymaganego zezwolenia.

Prowadzi zakład od prawie 40 lat
Prowadzi zakład od prawie 40 lat
Źródło: TVN24

Po naliczeniu odsetek kwota zwiększyła się do około dwóch milionów złotych

Sądził, że sprawa na tym się zakończyła. Gdy w grudniu 2021 roku dostał pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oniemiał. Urzędnicy naliczyli mu ponad 1,1 mln zł opłat podwyższonych (kar) za korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów w latach 2018, 2019 i 2020 na prywatnej działce zlokalizowanej na obszarze chronionym, czyli we wspomnianej otulinie Wigierskiego Parku Narodowego.

- Wymieniona suma tej opłaty była dla mnie niewyobrażalna. Liczyłem zera po przecinku - wspomina teraz wulkanizator.

Po naliczeniu odsetek kwota zwiększyła się do około dwóch milionów złotych. - Był moment, że straciliśmy nadzieję - przyznaje Grażyna Jakubowska, żona mężczyzny.

W 2018 roku oddał zużyte opony na cele ekologiczne
W 2018 roku oddał zużyte opony na cele ekologiczne
Źródło: TVN24

NSA oddalił skargę kasacyjną

Nadzieja wróciła w grudniu 2022 roku, kiedy to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję o nałożeniu kary.

Na to rozstrzygnięcie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Teraz, w styczniu 2025 roku, NSA skargę tę oddalił. Decyzja jest ostateczna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Blisko 1,4 mln zł za przekazanie opon na cele ekologiczne. Sąd uchylił decyzję o nałożeniu kary. SKO chce kasacji

Blisko 1,4 mln zł za przekazanie opon na cele ekologiczne. Sąd uchylił decyzję o nałożeniu kary. SKO chce kasacji

Wyjęła żywność ze śmietnika. Ochroniarz rozpylił gaz i chciał ją skuć. Sąd uznał go za winnego

Wyjęła żywność ze śmietnika. Ochroniarz rozpylił gaz i chciał ją skuć. Sąd uznał go za winnego

Polska

- Mimo że wygraliśmy, zdrowia nam to na pewno nie zwróci. Ja jeszcze jak ja, ale żona czy córka najbardziej ucierpiały - powiedział po ogłoszeniu rozstrzygnięcia pan Sławomir.

Jak natomiast mówił jego pełnomocnik Daniel Lisowski, niekorzystny wyrok oznaczałby tragedię dla całej rodziny.

- Zapłata dwóch milionów złotych równałaby się z koniecznością sprzedaży przedsiębiorstwa, a to połączone jest z domem - podkreślił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PodlaskieSprawy sądowe w PolsceNaczelny Sąd Administracyjny
Czytaj także:
imageTitle
Rodzina Goczałów nadal świetnie radzi sobie w Rajdzie Dakar
Najnowsze
Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon
Niemieccy wojskowi na Grenlandii. Sprawdzą, czy "Arktyka jest bezpieczna"
Świat
Moskwa, Rosja
Jest stanowisko Rosji w sprawie Grenlandii. Sytuacja "nadzwyczajna"
Świat
Przyznał się do zabójstwa
Zabił partnera matki, bo nie akceptował ich związku
Lublin
cisnienie nadcisnienie lekarz gabinet shutterstock_2693506261
Połowa dorosłych Polaków ma ten problem. Eksperci ostrzegają przed "cichym zabójcą"
Anna Bielecka
Posiedzenie Sejmu
Najnowszy sondaż partyjny
Polska
Rzeźba "Cień" Idy Karkoszki na wystawie "Niech nas widzą!"
Kiedyś obraz, dziś Instagram. Malarstwo i rzeźba na równi z Diorem
Martyna Nowosielska-Krassowska
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Miał wielokrotnie zgwałcić syna partnerki. Oboje usłyszeli zarzuty
Rzeszów
WOŚP 2026 na świecie
Koncert gwiazdy Eurowizji, polskie jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Zagraniczne sztaby w pełnej gotowości
WOŚP 2026
imageTitle
Polskie kluby poznały rywali w Lidze Konferencji. Trudne zadanie Jagiellonii
EUROSPORT
Szpital operacja blok operacyjny
Pierwszy taki zabieg w Polsce i prawdopodobnie na świecie. Wykonali go kardiochirurdzy z Opola
Zdrowie
Powódź błyskawiczna w Australii
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
METEO
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
Inflacja bazowa. Najnowsze dane
BIZNES
Stetoskop lekarz wykres medycyna
115 miliardów złotych mniej w PKB przez przedwczesne zgony. A można było ich uniknąć
Piotr Wójcik
imageTitle
Hurkacz wrócił na dobre. "Pozytywnie się sobą zaskoczyłem"
EUROSPORT
11 bokserów zostało zabezpieczonych przez fundację
"To cienie psów. Skóra i kości, drżące, zgaszone"
Kielce
imageTitle
Mistrz jest u siebie. Federer znów zagrał na centralnym korcie
EUROSPORT
Protest w ramach poparcia dla Irańczyków w Szwajcarii. Płonące zdjęcie irańskiego Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego, 13 stycznia 2026 r.
Reżim stracił swoją największą broń
Świat
Zdarzenie w Pruszczu Gdańskim (Pomorskie)
Szklany daszek zasypany śniegiem spadł tuż obok niej. Policja bada sprawę
Trójmiasto
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Państwowy gigant pozbywa się jednej ze swoich spółek
BIZNES
Kamil B. usłyszał zarzuty po ataku na lekarkę
Zaatakował lekarkę w gabinecie. Sąd zdecydował o areszcie
Częstochowa
Blok, w którym doszło do zabójstwa
Nie żyje kobieta, jej partner przyznał się do zabójstwa
Kraków
Zima, śnieg, mróz, sople
IMGW alarmuje w 13 województwach
METEO
Zakłócał porządek i obrażał pracowników urzędu. Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Narkotyki wracały na rynek. Oskarżeni byli policjanci
Katowice
snieg
Śnieżna "bitwa" o miejsce parkingowe. Nagranie
Świat
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Miliony na ośrodki wypoczynku. Osiem osób oskarżonych o wyłudzenie
Kielce
Zbombardowano domy przywódcy gangu Jimmy'ego Cheriziera o pseudonimie "Barbecue"
Zbombardowano domy należące do "Berbecue"
Świat
Siedziba firmy UAB TVC Solutions w Szawlach na Litwie
Rozkazy z Moskwy, grupa terrorystyczna i próba podpalenia. Są oskarżeni
Świat
Mateusz Morawiecki
FAŁSZMorawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?
Michał Istel
Zdzisław K.
Syn Jacka Kurskiego oskarżony o gwałt. Sprawa może trafić do innego miasta
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica