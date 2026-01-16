- Cieszymy się i my, i załoga. Nasi klienci gratulują - powiedział przed kamerą TVN24 Sławomir Jakubowski, który od prawie 40 lat prowadzi w Suwałkach zakład wulkanizacyjny.
Zakończył właśnie kilkuletnią walkę o to, aby nie płacić za gest dobrej woli sprzed ośmiu lat.
Opony miały posłużyć do budowy proekologicznego ogrodu
Był styczeń 2018 roku, kiedy zgłosił się do niego prezes Fundacji Dziedzictwo Suwalszczyzny ze Starego Folwarku koło Wigier, który poprosił o przekazanie niepotrzebnych opon. Miały posłużyć do budowy w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego proekologicznego, permakulturowego ogrodu (takiego, w którym ingerencja człowieka ograniczona jest do minimum). A konkretnie do wzmocnienia zniszczonych przez bobry nabrzeży stawu.
Sławomir Jakubowski zgodził się i po podpisaniu umowy darowizny przekazał za darmo 82 opony. Fundacja nie miała jednak pozwolenia na posiadanie i odzysk odpadów. Po dwóch latach od podarowania opon urzędnicy kazali zabrać je z powrotem. Pan Sławomir to zrobił i oddał opony do utylizacji. Zapłacił też 300 złotych mandatu za przekazanie opon firmie, która nie posiada wymaganego zezwolenia.
Po naliczeniu odsetek kwota zwiększyła się do około dwóch milionów złotych
Sądził, że sprawa na tym się zakończyła. Gdy w grudniu 2021 roku dostał pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oniemiał. Urzędnicy naliczyli mu ponad 1,1 mln zł opłat podwyższonych (kar) za korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów w latach 2018, 2019 i 2020 na prywatnej działce zlokalizowanej na obszarze chronionym, czyli we wspomnianej otulinie Wigierskiego Parku Narodowego.
- Wymieniona suma tej opłaty była dla mnie niewyobrażalna. Liczyłem zera po przecinku - wspomina teraz wulkanizator.
Po naliczeniu odsetek kwota zwiększyła się do około dwóch milionów złotych. - Był moment, że straciliśmy nadzieję - przyznaje Grażyna Jakubowska, żona mężczyzny.
NSA oddalił skargę kasacyjną
Nadzieja wróciła w grudniu 2022 roku, kiedy to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję o nałożeniu kary.
Na to rozstrzygnięcie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Teraz, w styczniu 2025 roku, NSA skargę tę oddalił. Decyzja jest ostateczna.
- Mimo że wygraliśmy, zdrowia nam to na pewno nie zwróci. Ja jeszcze jak ja, ale żona czy córka najbardziej ucierpiały - powiedział po ogłoszeniu rozstrzygnięcia pan Sławomir.
Jak natomiast mówił jego pełnomocnik Daniel Lisowski, niekorzystny wyrok oznaczałby tragedię dla całej rodziny.
- Zapłata dwóch milionów złotych równałaby się z koniecznością sprzedaży przedsiębiorstwa, a to połączone jest z domem - podkreślił.
Autorka/Autor: tm/ tam
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24