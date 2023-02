Prokuratura zmienia zarzuty po śmierci w aquaparku. "Topił się i był pod wodą przez około sześć minut. Ratownik był zajęty telefonem"

Do zdarzenia doszło 9 kwietnia 2022 roku w aquaparku w Suwałkach. 65-letni mężczyzna pływał w basenie i był jedyną osobą, która korzystała wtedy z obiektu. W pewnym momencie zasłabł i zniknął pod wodą.

Prokuratura: dostał zawału, zmarł w wyniku utonięcia

Prokurator: ratownik nie obserwował basenu, był zajęty telefonem

- W związku z powyższymi ustaleniami zmieniony został zarzut, jaki usłyszał ratownik. Pierwotnie było to narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Obecnie jest to zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci oraz zarzut niedopełnienie obowiązków. Ratownikowi grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienie wolności - zaznacza prokurator.