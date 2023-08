Wyremontowali mieszkania, mogą w nich zamieszkać. Koniec pierwszej edycji programu dla najemców w Suwałkach

Robisz remont i wprowadzasz się do mieszkania komunalnego, bez konieczności uiszczania kaucji oraz czekania na przyznanie lokalu - takie rozwiązanie zaproponowano w Suwałkach w ramach pierwszej edycji programu "Mieszkanie za remont". Skorzystało z niego już dziewięć rodzin. Jak zapowiadają urzędnicy, szykowana jest kolejna edycja.

- Najtrudniej było chyba pozrywać podłogi i w każdym pomieszczeniu "znaleźć poziom". Widać że nie dało się, aby w całym mieszkaniu był jeden poziom, bo do mieszkania by się z korytarza nie weszło – powiedział na antenie Jan Zdancewicz, który jest jedną z osób biorących udział w pierwszej edycji suwalskiego programu "Mieszkanie z remont". Program prowadzi Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Zgodnie z jego założeniami chętny na wynajęcie danego lokalu komunalnego ma w ciągu pół roku go wyremontować - minimum za kwotę przekraczającą trzyletni czynsz za dane mieszkanie.