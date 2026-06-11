Białystok Ponad 150 km/h na liczniku podczas intensywnego deszczu. Nagranie Oprac. Tomasz Mikulicz |

Suwałki. Ponad 150 km/h na liczniku. Jechał w czasie intensywnego deszczu Źródło wideo: KMP Suwałki Źródło zdj. gł.: KMP Suwałki

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Policjanci pełnili służbę na drodze ekspresowej S61, gdy zwrócili uwagę na motocyklistę poruszającego się z nadmierną prędkością.

Miał na liczniku 151km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 120km/h. Nagrał go policyjny videorejestrator.

Miał na liczniku 151 km/h Źródło zdjęcia: KMP Suwałki

800 złotych mandatu i dziewięć punktów karnych

"Dodatkowo w chwili zdarzenia na trasą przechodziły intensywne opady deszczu, a nawierzchnia była pokryta wodą" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

24-letni obywatel Litwy został ukarany mandatem w wysokości 800 zł. Na jego konto trafiło też dziewięć punktów karnych. Policjanci przypominają, że podczas deszczu droga hamowania znacząco się wydłuża, a ryzyko utraty panowania nad pojazdem wzrasta.