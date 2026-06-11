Ponad 150 km/h na liczniku podczas intensywnego deszczu. Nagranie
Policjanci pełnili służbę na drodze ekspresowej S61, gdy zwrócili uwagę na motocyklistę poruszającego się z nadmierną prędkością.
Miał na liczniku 151km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 120km/h. Nagrał go policyjny videorejestrator.
800 złotych mandatu i dziewięć punktów karnych
"Dodatkowo w chwili zdarzenia na trasą przechodziły intensywne opady deszczu, a nawierzchnia była pokryta wodą" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
24-letni obywatel Litwy został ukarany mandatem w wysokości 800 zł. Na jego konto trafiło też dziewięć punktów karnych. Policjanci przypominają, że podczas deszczu droga hamowania znacząco się wydłuża, a ryzyko utraty panowania nad pojazdem wzrasta.
Źródło: tvn24.pl