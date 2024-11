40-latka okradła znajomego podczas randki. Gdy wspólnie spożywali alkohol, kobieta pozbawiła go dwóch tysięcy złotych. Policjantom udało się odzyskać skradzione pieniądze. Kobieta usłyszała zarzut kradzieży, do której przyznała się. Grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.