Trzynastolatek w autobusie został raniony nożem, pomógł mu kierowca

- Jeśli tak dajecie do zrozumienia, że to Zbigniew Ziobro uniemożliwia to, żeby ustąpić w sprawie sądów, w sprawie tych tak zwanych kamieni milowych, to odwołajmy go wspólnie - mówił lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk kierując apel w stronę rządu. Według niego w kontekście zablokowanych unijnych pieniędzy dla Polski "to nie kamienie milowe są problemem, tylko kamienie u szyi naszej ojczyzny". - Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki to są te kamienie, które naprawdę stanowią problem - ocenił.