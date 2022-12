Mieli przemycać narkotyki w lodówkach. 12 osób oskarżonych

Do Sądu Okręgowego w Suwałkach (woj. podlaskie) trafił akt oskarżenia wobec 12 osób, które - jak twierdzą prokuratorzy - przemycali narkotyki z Hiszpanii przez Polskę do Szwecji. W toku śledztwa Centralne Biuro Śledcze Policji przejęło łącznie 187 kilogramów narkotyków o wartości trzech milionów złotych. Narkotyki były przemycane między innymi w lodówkach.

Oprócz zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - a w odniesieniu do dwóch oskarżonych, kierowania grupą - w akcie oskarżenia prokurator sformułował wobec oskarżonych zarzut dotyczący przemytu znacznych ilości narkotyków. - Za przestępstwa te oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności - zaznaczył rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

Prokuratura: przemycali narkotyki w sprzęcie AGD

- Ustalenia śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem prokuratury wykazały, że członkowie międzynarodowej grupy przestępczej przemycali haszysz i marihuanę do Polski na dwa sposoby. Pierwszy z nich to transporty sprzętu AGD i ukryte w lodówkach lub zamrażarkach paczki z narkotykami. Urządzenia te następnie w Polsce były przepakowywane do innych pojazdów i transportowane do portów, skąd promem trafiały do Szwecji - wyjaśnił Piktel.