Suwałki. Ogłosili przetarg na dostawę energii, nikt się nie zgłosił

Komisja Europejska otrzymała wniosek z Polski w sprawie wstrzymania naliczania kar finansowych nałożonych za nieprzestrzeganie środków tymczasowych w sprawie przepisów dyscyplinujących sędziów - przekazał rzecznik KE Christian Wigand. Zauważył przy tym, że "Komisja ma w tej chwili obowiązek kontynuowania wezwań do zapłaty do momentu, gdy Polska nie wykona wszystkich rzeczy, do których została zobowiązana przez sąd".